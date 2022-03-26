Politika

Sadr’dan milletvekillerine cumhurbaşkanı seçimi çağrısı

Mukteda es-Sadr, Irak cumhurbaşkanlığı seçimi için çarşamba gününe erteleyen oturuma katılmaları için tüm milletvekillerine çağrıda bulundu.
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Irak Sadr Hareketi Mukteda es-Sadr ırak seçim

ERBİL (K24)

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Twitter hesabından Irak Parlamentosu’nun ertelenen cumhurbaşkanı seçimi oturumununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sadr açıklamasında, oturuma katılan ve tehditlerden korkmayanlara teşekkür etti.

Sadr, ulusal çoğunluk hükümetinin kurulması gerektiğini vurgulayarak, çarşamba günü yapılacak olan oturuma tüm vekillere çağrıda bulundu.

Sadr Hareketi lideri ayrıca, yolsuzluğu ortadan kaldırmak ve Irak’ın çıkarlarını isteyen herkesin cumhurbaşkanı seçimi oturumuna katılmasını istedi.

Irak Parlamentosu, yeni cumhurbaşkanının seçimi için bugün yapılan oturumda gerekli olan milletvekili sayısına ulaşılamadığı için oturum 30 Mart’ta erteledi.

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