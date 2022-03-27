Politika

Zelenskiy: Bize yalnız bir seçenek kalmıştı

Ukrayna lideri Zelenskiy, “Rusya’nın savaşı başlatmasından sonra bize yalnız bir seçenek kalmıştı, özgür insanlar olarak yaşayabilmek için savaşmak” dedi.
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dünya Ukrayna Volodimir Zelenskiy Rusya savaş

HABER MERKEZİ

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Ukrayna için düzenlenen yardım konserinde Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy'nin video mesajı gösterildi.

Başkentin önemli meydanlarından Heldenplatz’da düzenlenen yardım konserinde, Zelenskiy’nin 3 dakikalık video mesajı paylaşıldı.

Zelenskiy, ülkesine yapılan destekten ötürü teşekkür ederek, savaşı başlatan Rusya’yı bir kez daha sert bir şekilde kınadı.

Rusya’ya yönelik daha ağır yaptırımların yürürlüğe sokulmasını isteyen Zelenskiy, "Rusya’nın savaşı başlatmasından sonra bize yalnız bir seçenek kalmıştı, özgür insanlar olarak yaşayabilmek için savaşmak" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, savaşın ilk gününden itibaren ülkesinin cesur bir şekilde savaştığını, halkın tek yürek olduğunu söyledi.

Uluslararası toplumdan beklentilerini bir kez daha dile getiren Zelenskiy, öncelikli olarak Ukrayna’nın kurtarılmasının birincil hedefleri olduğunu, silah yardımı, daha ağır yaptırımlar, sığınmacılar için insani koşullar ve sivillerin çatışma alanlarından kurtarılabilmesi için insani koridorlar oluşturulması gibi taleplerde bulundu.

 

 

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