Başkan Barzani: Kutsallara dil uzatmak kabul edilemez

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Irak’ın dini mercilerine yönelik hakaret ve Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Bağdat binasına yönelik saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

“Kutsallara ve yüksek değerlere dil uzatmak kabul edilemez ve bu bizim kırmızı çizgimizdir” diyen Başkan Barzani, “Dün gece bir kişi tarafından yapılan merceiyete yönelik hakareti en güçlü şekilde kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kürdistan’ın kültüründe bu tür söylemlerin yeri olmadığını vurgulayan Başkan Barzani, şöyle devam etti:

“Bu değersiz söylemin Kürdistan halkı ve Kürdistan Demokrat Partisi’yle hiçbir alakası yoktur. Kürdistan yüksek bir birlikte yaşam kültürüne sahiptir, halkların sembolleri ve kutsallarına dil uzatmak hiçbir zaman Kürdistan halkının kültüründe olmamıştır ve yer bulamayacaktır.”

“Kürdistan halkının merceiyete büyük bir saygısı vardır” ifadelerini kullanan Başkan Barzani, “Ölümsüz Barzani, Ayetullah Hekim ve şehit Sadr arasındaki tarihi ilişkiler, dostluk ve bağlılık buna en büyük kanıttır” dedi.

Başkan Barzani, söz konusu hakareti yapan kişinin güvenlik güçlerince yakalandığını ve işlediği suçun cezasını çekeceğini vurguladı.

KDP’nin Bağdat binasının saldırıya uğraması ve ateşe verilmesine sert tepki gösteren Başkan Barzani, şunları kaydetti:

“Kürdistan Demokrat Partisi’nin Bağdat ofisinin ikinci kez yenilgili bir grup tarafından yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Bu, gerçekte huzur ve güvenliğin olmadığının belgesidir. Bu grubun elinden bozgunculuk ve yıkım dışında hiçbir şey gelmemektedir.”