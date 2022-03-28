Başbakan: Avrupa'nın enerji ihtiyacının bir kısmını karşılayabiliriz

DUBAİ (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, geleceğin enerji sektörü üzerine inşa edildiğini ve Kürtlerin de doğal kaynakların geliştirilmesi için çalıştığını vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen Küresel Enerji Forumu’nda bir konuşma yaptı.

“Bugün burada sizlerle Irak Kürdistan Bölgesi’nin enerji kapasitesinin geleceğiyle ilgili konuşmaktan şeref duyuyorum” diyen Başbakan, “Halkımın umut ve isteklerini kendimle getirdim” ifadesini kullandı.

BAE’nin 50 yıl önce iki hedefine ulaştığını belirten Başbakan, “Ülkeniz tüm bölgeye enerji sağlıyor ve yönetiminiz doğal kaynaklar ile insan kaynaklarını akıllı bir şekilde kullandı” dedi.

Başbakan, BAE’yle ilgili şunları ekledi:

“Tüm günlük adımlarınızda sürekli ve doğrudan bir şekilde enerji kullanılmış. Dünyanın hiçbir ülkesi, ülkenin inşasında enerjiyi bu şekilde etkili kullanamamıştır. BAE Enerji Bakanı Sayın Suhail Mohamed Al Mazrouei ve Atlantik Konseyi Başkanı Frederick Kempe’ye, bu zirveye beni davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca bu etkinliği düzenleyenlere, hepimizi burada bir araya getirdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Görüş, öneri ve sorularınızı bekliyor olacağım.

BAE’ye, ciddi ilişkiler kurmak ve sizden öğrenmek için bir aydan kısa bir sürede ikinci kez ziyarette bulunuyorum. Ziyaretimin her adımında liderleriniz ve önde gelenlerinizden bilgi dolu görüşmeler yaptım.

Ortak bir anlayış ve temele sahip olduğumuz benim için açıktır. Bizler vatandaşlarımızı koruyor, onlara hizmet ediyoruz. Aynı zamanda diğer insanlara da sığınak oluyoruz. Biz, daha iyi bir gelecek sağlamak için çalışan uluslararası toplumun etkili bir üyesiyiz.

Geçtiğimiz yıllarda Kürdistan’dan sizi izliyorduk. BAE’de sizin tecrübelerinizden öğrenerek birçok ciddi engeli aştık.”

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin enerji alanındaki başarısıyla ilgili ise şunları ifade etti:

Enerji hikayemiz umut vericidir. Biz en başından başladık. Yıl önce petrol üretimi yasasını çıkardığımızda bir bölge için günlük yarım milyon petrol üretimi ve ihracatı yapılıyordu. Ayrıca günlük yarım milyar metreküp üretiliyordu. İkisinin geliştirilmesine yönelik talep de vardı ancak bu kolay bir iş değildi.

Ülkenin birkaç bölgesinde çıkan mezhepsel karışıklık çıktı ve terör grubu DAİŞ’in çöküşünde başat rolümüz vardı. Irak’taki siyasi istikrarsızlık ve adına Federal Mahkeme denilen kararların neticesinde bize zulmedildi. Ancak vatandaş olarak başardık. Benim kanaatim, gelişmeye doğru gittiğimiz yönündedir.

Enerji kaynaklarımızı etkili ve akıllı bir şekilde kullanmak, geleceğe yönelik ilk işimizdi. Hükümetimiz bunu temel strateji haline getirdi ki sonsuza kadar Kürdistan’ı korusun.

Her bir vatandaşımızın gelişme ve başarı adına yaptıklarıyla geleceğimiz enerji üzerine kuruluyor. Ayrıca doğal kaynakların geliştirilmesi için, ki biz Kürtler bunun için çalıştık, savaş, salgın, başkaldırı ve birçok engelle dolu on yıllar atlattık.

Verdiğimiz bütün kurbanlardan sonra tarihimizde bir noktaya ulaştık ki inşa için hazırız. İç pazar ve dünya için enerji arzı oluşturacak büyük bir imkana sahibiz ve Kürdistan’ı bölgede bir enerji merkezi haline getirmekte kararlıyız.

Peki bu konuda ne yapacağız? Hükümetimizin enerji stratejisi iki sütun üzerine inşa ediliyor.

Birincil sorumluluğum, vatandaşların istek ve taleplerini yerine getirmektir ki sürekli artmaktadır. Kürdistan Bölgesi’nin kurulmasından bu yana geçen on yıllar boyunca enerjiye olan talep artmaktadır. Aileler daha çok ev ve otomobil almıştır. Kamu hizmetleri ova ve köylerin en uç noktasına ulaştırılmıştır. İlk kez başkentimiz Erbil, bir ticaret ve yatırım merkezi olma yolundadır.

Geride kalan üç yıl içinde büyük değişimler yaşandı. Biz genel sektörde, dünyanın izlediği en iyi siyaseti uyguladı. Reform süreci ve engellerin aşılması için tedbirler aldık.

Özel sektörün gelişmesi önündeki tüm rutinleri kaldırdık. Birincileri teşvik ediyor, yatırımcıları ödüllendiriyoruz.

Kamuda dijitalleşmeye gittik ve bu adım da yolsuzluk ve ihmalkarlığa fırsat vermesini minimize etti. Şimdi de bankacılık ve vergi sisteminde reformlarda bulunuyoruz. Bu da yatırımcıların önündeki engellerin kalkmasını sağlıyor.

Hükümetimiz, hedeflerine ulaşmak için çok sayıda büyük sanayi ve ekonomi bölgesinin kuruluşunu ilan etti.

Ancak halen uzun bir yolumuz var. Kapasitemizi arttırmakla birlikte bazı yerel ortaklarımızla birlikte enerji ihtiyacını karşılayamadık. Örneğin gaza olan talep, üretilenin iki katıdır.

Bu, içinde olmayı istediğimiz bir durum değil. Bu durumdan çıkmak için hızlı adımlar attık. Son olarak da ABD, gaz sektörümüze olan talebini iletti, gaz üretiminin arttırılması için maddi desteklerini sundu. Bugün burada bazı ortaklarımızın olduğunu biliyorum, geçici sorun ve boşlukların aşılması için daha önce hükümetimle ve yerel yönetimlerle görüşmeleri oldu.

Daha fazla enerji durağının oluşturulmasına devam edeceğiz. Güçlü bir enerji için temiz enerji. Aynı zamanda ihracatımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Dünyanın artan enerji talebi karşısında Kürdistan’ın yakın bir gelecekte önemli bir enerji kaynağı olacağına eminim. Yakın bir gelecekte Irak'ın diğer parçalarına, Türkiye ve Avrupa’ya gaz ihracatçısı olacak ve enerji güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacağız. Şu an petrol ihraç etme kapasitemiz var ki yaşantımızda önemli bir ekonomik rol oynamaktadır. Ayrıca ortaklarımıza enerji sağlanması noktasında da önemli rolü bulunuyor. Bölgemizde büyük bir petrol ve gaz rezervimiz var.

Irak, Türkiye ve Körfez hükümetleriyle bölgesel bir demiryolunun oluşturulmasıyla ilgili görüşmelerde bulundum. Bana göre bu Irak ve bölge için bir devrim niteliğinde olacak, bölgenin işbirliği açısından yeni bir ticaret yolu ve pencere aralayacaktır.

Bu planın hayata geçirilmesi için bugün çoğunluğu bu salonda bulunan ortaklarımızın yardım ve desteğime ihtiyacımız var. Ayrıca engellerin üstesinden gelmemiz için ortaklarımızın cesaretine ihtiyacımız var. Güçlü, bağımsız bir ekonomiye sahip bir Kürdistan komşularımız ve Bağdat’taki ortaklarımız için tehdit değil, bunun tam tersidir.”

Ortak bir cephe olarak hareket etmeleri durumunda üzerlerindeki engellerin azalacağını kaydeden Başbakan, petrol ve gaz dosyasını geliştirmeye ve temiz enerji çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

10 yıl önce uzmanlar tarafından ekonomisini petrole bağlayan ülkelerin uyarıldığını ve temiz enerjiye geçmemeleri durumunda ekonomilerinin çökeceğini söylediğini bildiren Başbakan, artık petrol ve gaza dayalı ekonominin mümkün olmayacağını ifade etti.

“AVRUPA’NIN ENERJİ İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYABİLİRİZ”

Başbakan, “Burada açıklamalıyım ki; biz Kürdistan’da, eğer Bağdat’taki ortaklarımız yardım ederlerse, Avrupa’nın enerji ihtiyacının bir kısmını karşılayabilme imkanına sahibiz” dedi.

Petrol ve gazın gelecekte de enerji çeşitliliği arasında önemli bir yere sahip olacağından şüphe duymadığını bildiren Başbakan, ancak gelişim için tek kaynak olarak bunlara dayanılmaması gerektiğini söyledi.

Kabinesinin gelir çeşitliliğini artırma ve rekabet ortamını geliştirmek için adımlar attığını söyleyen Başbakan, gelir çeşitliliğinde tarım ve sanayiye önem verdiklerini kaydetti.

Elektrik üretimi için küçük ve büyük bir grup baraj inşası çalışmalarının sürdüğünü bildiren Başbakan, daha yeşil bir gelecek ve temiz enerjiye önem verdiklerini ifade etti.

“FEDERAL MAHKEMENİN KARARI SİYASİ”

Irak Yüksek Federal Mahkemesi’nin Kürdistan Bölgesi’nin petrol ve gaz yasasıyla ilgili verdiği kararın siyasi olduğunu söyleyen Başbakan, kararın, yeni kurulacak hükümette Kürdistan Bölgesi’ne baskıyı artırmak için verildiğini dile getirdi.