Ukrayna: Son 24 saatte Rusya’ya ait 4 uçak, 1 helikopter, 2 tank imha edildi

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında 33'üncü güne girildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da ele geçirdiği yerleri tutmaya odaklanarak saldırı düzenleme imkanlarını artırmaya çalıştığı belirtilerek aynı zamanda askeri ve sivil altyapıya füze ve bomba saldırıları düzenlemeye devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna topraklarına saldırılarını artırmak için takviye birliklerini hazırladığı, Rusya'nın Pasifik Filosunun 155. Özel Deniz Tugayından askeri teçhizat ve 150 askerin Ukrayna'ya gönderilmesinin planlandığı ifade edildi.

Ukrayna ordusunun ülkenin doğu, güneydoğu ve kuzeydoğu yönlerinde savunma operasyonlarını yürütmeye devam ettiği bildirilen açıklamada, özellikle Topolskoye, Kamenka, Suhaya Kamenka, Volin, Seversk yerleşim bölgelerinde Rus ordusunun saldırılarına karşı savunma mücadelesinin devam ettiği aktarıldı.

Rus ordusunun Kiev, Gulyaipole ve Zaporijya yönünde ilerlemesinin engellendiği vurgulanan açıklamada, ayrıca son bir günde Rus ordusunun Avdeevka, Donetsk ve Luhansk yönündeki saldırılarının püskürtüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, son bir günde Ukrayna birliklerince, Rus ordusuna ait iki tank, bir araç ve bir zırhlı piyade aracı, 4 uçak, 1 helikopter, 2 insansız hava aracı ile 2 seyir füzesinin imha edildiği belirtildi.

UKRAYNA: RUSYA'NIN KUŞATTIĞI MARIUPOL'DAN AYRILMAK İSTEYEN 160 BİN SİVİL VAR

Öte yandan Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, Rus ordusunun kuşatması altındaki şehirden ayrılmak isteyen yaklaşık 160 bin kişinin bulunduğunu bildirdi.

Boyçenko, ulusal bir televizyona yaptığı açıklamada, "Maalesef Mariupol şehrinde hala çok sayıda insan var. Bu rakam 100 binin üstünde. Tahminlerimize göre, yaklaşık 160 bin sivil kuşatma altındaki Mariupol şehrinde bulunuyor" ifadesini kullandı.

Artık Mariupol'da bulunmanın ve yaşamanın imkansız olduğunu, şehirde elektrik, ısıtma, su ve telefonun olmadığını vurgulayan Boyçenko, bunu "Rus ordusunun Mariupol halkına yönelik soykırımı" olarak nitelendirdi.

Boyçenko, Rusya'nın, Mariupol'a insani koridorun açılmasına söz vermesine rağmen gerçekte bunu engellediğini kaydetti.