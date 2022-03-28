Neçirvan Barzani Almanya’nın Bağdat Büyükelçisi’ni kabul etti

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Almanya'nın Bağdat Büyükelçisi Martin Jaeger’i kabul etti.

Başkent Erbil’de yapılan görüşmede, Irak’taki son gelişmelerin yanı sıra Erbil-Bağdat ilişkileri ve Kürdistan Bölgesi’nin durumu ele alındı.

Irak’ın geleceği için en önemli hususun istikrar ve farklılıkların aşılması için diyalog imkanı olduğunu kaydeden Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin Irak hükümetiyle anayasal temelde sorunların çözümüne her zaman hazır olduğunu ifade etti.

Almanya'nın Bağdat Büyükelçisi Martin Jaeger ise, Almanya ve Avrupa ülkelerinin Irak’taki siyasi durumu önemsediklerini kaydederek, siyasi sürecin ilerlemesini istediklerini belirtti.

Görüşmede, Almanya’nın Erbil Başkonsolosluğu heyeti de hazır bulundu.