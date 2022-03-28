Politika

Neçirvan Barzani Almanya’nın Bağdat Büyükelçisi’ni kabul etti

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Almanya'nın Bağdat Büyükelçisi Martin Jaeger’i kabul etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Neçirvan Barzani Martin Jaeger Almanya Irak

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Almanya'nın Bağdat Büyükelçisi Martin Jaeger’i kabul etti.

Başkent Erbil’de yapılan görüşmede, Irak’taki son gelişmelerin yanı sıra Erbil-Bağdat ilişkileri ve Kürdistan Bölgesi’nin durumu ele alındı.

Irak’ın geleceği için en önemli hususun istikrar ve farklılıkların aşılması için diyalog imkanı olduğunu kaydeden Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin Irak hükümetiyle anayasal temelde sorunların çözümüne her zaman hazır olduğunu ifade etti.

Almanya'nın Bağdat Büyükelçisi Martin Jaeger ise, Almanya ve Avrupa ülkelerinin Irak’taki siyasi durumu önemsediklerini kaydederek, siyasi sürecin ilerlemesini istediklerini belirtti.

Görüşmede, Almanya’nın Erbil Başkonsolosluğu heyeti de hazır bulundu.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv