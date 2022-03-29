Rus ordusu Ukrayna’da valilik binasını vurdu

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Rus ordusu, Ukrayna'nın Mikolayiv şehrinin valilik binasını vurdu.

Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda binanın yarısının yıkıldığını, valinin makam odasının da isabet aldığını duyurdu.

Mucize eseri yaklaşık 100 kişinin kurtulduğunu belirten Kim, enkaz altında 8 sivilin bulunduğunu, onları kurtarmak için çalıştıklarını belirtti.

Üç askerin ise kayıp olduğunu bildiren Kim, "Galiba işgalciler Mikolayiv'i işgal etmekten vazgeçti. Çünkü bir yeri işgal edecekseniz size orada yönetim noktası lazım. Mikolayiv'i ele geçiremeyeceklerini anladılar ve bize böyle 'selam vermeye' kalktılar. Biz de 'selamı aldık' ve aynen karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇERNOBİL’DE ASKERİ HAREKETLİLİK ‘NÜKLEER RİSK’ OLUŞTURUYOR

Öte yandan Ukrayna'nın Çernobil kentindeki nükleer santralin çevresinde, korunmasız haldeki Rus askerlerin tehlikeye sebep olduğu ve radyoaktif maddeye maruz kalabilecekleri uyarısı yapıldı.

Tesis çalışanları, Rus askerlerin, radyasyon koruması olmayan zırhlı araçları toksik kızıl ormanda kullanarak radyoaktif tozların hareketliliğine neden olduğunu söyledi.

Bir Çernobil çalışanı, askerlerin bu hareketinin "intihar" olduğunu, soludukları radyoaktif tozun vücutlarında dahili radyasyona neden olabileceğini ifade etti.

Ukrayna, 25 Şubat'ta, Çernobil'deki radyasyon seviyesinin toprakta hareketliliğe neden olan ağır askeri araçlar nedeniyle arttığını açıklamıştı.

Rus tankları ilk olarak 24 Şubat günü Çernobil'e girmişti.