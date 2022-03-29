Rusya: Kiev ve Çernihiv’de operasyonları azaltıyoruz

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya ve Ukrayna'nın müzakere heyetleri bugün İstanbul'da bir araya geldi.

Taraflar Dolmabahçe'den ayrılırken Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı, diyaloğun devam etmesi için Kiev ve Çernihiv’de askeri operasyonu yavaşlatma kararı aldıklarını duyurdu.

Görüşme sonrası Ukrayna müzakere heyeti yaptığı açıklamada, "Türkiye dahil birçok ülkeyi garantör olarak istiyoruz. Rusya ile güvenlik garantileri konusunda anlaşmak mümkün olmadı. Tabi ki işin hukuki boyutunu başka bir arkadaşımız paylaşacak. Savaşı sona erdirmek için Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve geleceğini sağlamak için önemlidir. Bunlar Ukrayna'nın güvenliğini garanti edecek. Bunun NATO'nun 5. maddesine benzer olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Rus heyeti ise yaptığı açıklamasında, “Ukrayna'daki güvenlik konusunda bugünkü müzakerelerden 2 taraf arasında bazı maddelerde uzlaşabildik. Dışişleri Bakanlarımız bu maddeleri daha detaylı çalışacaktır. Bazı siyasi detayları aralarında konuşacaklar” dedi.