Ekonomi

Borrell: Yapabileceğimiz en iyi şey Rusya'yı enerji piyasasından dışlamak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın bir an önce dünya petrol ve doğalgaz piyasasından izole edilmesi gerektiğini söyledi.
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avrupa Josep Borrell AB Rus enerjisi Ukrayna Rusya

HABER MERKEZİ

Borrell, Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) tarafından düzenlenen "Jeopolitik Avrupa'nın doğuşu" başlıklı bir panele katıldı.

Rusya'dan enerji bağımsızlığının kazanılmasını, Ukrayna'daki savaş karşısında AB için en büyük jeopolitik zorluk olarak tanımlayan Borrell, son 50 yılda yaşananların, AB ülkelerinin savunmalarını ABD'ye emanet ettiğini belirterek, söz konusu ülkelerin savunma harcamalarını artırması gerektiğine işaret etti.

Borrell, Avrupa'nın "yumuşak güç" olmaktan çıkıp "sert güç" olmakla ilgili zorluklarla karşı karşıya bir dönemden geçtiğini ifade ederek, enerji bağımsızlığının önemine dikkati çekti.

Kırım'ın ilhakından sonra da bu konunun gündeme geldiğini ancak hiçbir ilerleme kaydedilmediğini anımsatan Borrell, "Yapabileceğimiz en iyi şey Rusya'yı petrol ve gaz piyasasından izole etmek, bunu bir an önce yapmalıyız" dedi.

Ukrayna'daki savaşın AB için asimetrik nitelikte olduğunu aktaran Borrell, AB'nin doğu sınırından Birliğe giren mültecilerin sayısının yakın zamanda 5 milyona ulaşacağını dile getirdi. Borrell, batıdaki ülkelerin bu yükü paylaşamadığını, Rus enerjisine bağımlılık oranının da asimetrik olduğunu kaydetti.

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