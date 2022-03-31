Zelenskiy: Ukrayna’nın doğusunda Rus saldırısına hazırlanıyoruz

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Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarıyla ilgili yeni bir yazılı açıklama yaptı.

"Donbas'ta bir Rus askeri toplanması var ve buna hazırlanıyoruz" diyen Zelenskiy, Rusya'nın müzakereler sırasında söylediği başkent Kiev ve Çernigiv'deki askeri faaliyetlerini azaltma açıklamasına da şüpheyle yaklaştığını kaydetti.

Zelenskiy, "Kimsenin güzel ve sözlü kurgularına inanmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın bu kentlerin yanında askeri faaliyetleri azaltma duyurusuna inanmak için bir neden olmadığını belirten Ukrayna lideri, Rus güçlerinin açıklamadan bir gün sonra Kiev ve Çernigiv'e saldırdığını ifade etti.

Öte yandan İstanbul'daki müzakereleri olumlu bulduğunu belirten Zelenskiy, "Müzakere platformundan aldığımız sinyaller olumlu olarak adlandırılabilir. Ancak bu sinyaller, Rus silahlarını susturmuyor" dedi.

Volodimir Zelenskiy, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve savunmaya katılan herkes, bugün hayatta kalmamızın tek garantisidir" şeklinde konuştu.

Donbas bölgesinde yoğunlaşan saldırıların yanı sıra, Irpin'de de ölümlere yol açan top ateşi açıldığı belirtiliyor.