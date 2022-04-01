‘Kiev ve Çernigiv’deki bazı köyler geri alındı’

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Ukrayna Savunma Bakanlığı, günlük bülteninde Çernigiv ve Kiev’deki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, Ukrayna güçlerinin Çernigiv’in güneyindeki Sloboda ve Lukaşivka köylerini geri aldığı belirtildi.

Aynı açıklamada, Rus birliklerinin bu iki şehirde hava ve kara bombardımanını sürdürdüğü de aktarıldı.

Rusya, İstanbul’daki görüşme sonrası Kiev ve kuzeydeki Çernigiv şehri çevresinde askeri faaliyetini azaltacağını açıklamıştı.

Bunu takip eden günlerde Ukrayna ordusu ise bazı bölgeleri Rus güçlerinden geri almaya yönelik harekatlar başlatmıştı.

Ayrıca Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun kayıplar yaşaması nedeniyle Kiev'i bloke edemediği ve ele geçiremediği belirtildi.