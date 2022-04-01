Ukrayna: Rus ordusu Çernigiv'den çekiliyor

HABER MERKEZİ

Çernigiv Valisi Vyaçeslav Çaus, Rus ordusunun Çernigiv bölgesinden yavaş yavaş çekildiğini fakat bombardıman tehlikesinin sürdüğünü belirtti.

Telegram hesabından açıklama yapan Çaus, “Şimdi herkes bölgede yaşamın yeniden canlanması için çalışıyor. Ordumuz da daha önce düşman bulunan yerlerde mayınları temizliyor. Fakat füze ve hava saldırısı tehdidi devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından ise Rus güçlerinin çekildiği fakat Çernigiv'i kuzey yönünde ablukada tutmaya devam ettiği yönünde açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Aynı zamanda Rusya Merkez Askeri Bölge birliklerinin Ukrayna sınırına yakın bölgede hareketliliği gözlemleniyor" ifadeleri yer aldı.

“BAZI KÖYLER GERİ ALINDI”

Diğer yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Ukrayna güçlerinin Çernigiv’in güneyindeki Sloboda ve Lukaşivka köylerini geri aldığı belirtildi.

Aynı açıklamada, Rus birliklerinin bu iki şehirde hava ve kara bombardımanını sürdürdüğü de aktarıldı.

“RUS BİRLİKLERİ ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ’NDEN ÇEKİLDİ”

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu (Energoatom) ise Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildiğini bildirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan Slavutiç kentinden de çekildiği kaydedilen açıklamada, "Rus güçleri, santralden ayrılırken esir aldıkları Ukrayna Ulusal Muhafızlarını da götürdü" bilgisi verildi.

İstanbul'da Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında yapılan müzakerelerin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve Çernigiv bölgelerinde askeri eylemleri çok önemli ölçüde azaltma kararı almıştı.