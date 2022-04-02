Rusya: Ukrayna’daki havaalanlarını yüksek hassasiyetli silahlarla vurduk

HABER MERKEZİ

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemleri konusunda bilgi verdi.

Rusya ordusu ile Donbas'taki ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da bazı yerleşim birimlerini ele geçirdiğini belirten Konaşenkov, Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki petrol rafinerisinin yakıt depolarının yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu söyledi.

Söz konusu tesisten Ukrayna'nın merkez ve doğu bölgelerindeki askeri birlikleri için yakıtın tedarik edildiğine dikkati çeken Konaşenkov, "Poltava ve Dnipro kentlerindeki havaalanları yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu" ifadesini kullandı.

Ukrayna'da gece 67 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini aktaran Konaşenkov, savaşın başından bu yana Ukrayna'ya ait toplam 124 uçak ve 84 helikopterin yanı sıra 381 insansız hava aracı (İHA), 1882 tank ve çeşitli zırhlı araç, 203 çok namlulu roketatar, 786 obüs ve havan topu ile 1764 özel askeri aracın yok edildiği bilgisini paylaştı.