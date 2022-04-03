Zelenskiy net konuştu: Barış karşılığında topraklarımızdan vazgeçmeyiz

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz hafta iki ülke heyetleri arasında İstanbul’da yapılan görüşmelere dair Amerikan Fox News kanalına konuştu.

“Barış karşılığında toprak verilmesi gibi bir formül kabul edilemez” diyen Zelenskiy şunları söyledi:

“Ukrayna yönetimi ve halkı, işgalcileri ülkemizden kovana kadar savaşmayı göze alıyor. Barış karşılığında toprak verilmesi gibi bir formül kabul edilemez. Zafer elde edene kadar savaşacağız. Bunun kaç ay ya da yıl süreceğini bilmiyorum” dedi.

Rusya’ya karşı koymak için Batılı ülkelerden silah desteği talebini yineleyen Zelenskiy, “Sizden Ukrayna’ya gelip bizim için savaşmanızı talep etmiyoruz. Bize eski Sovyet uçaklarını, düşmanı vurabileceğimiz tank ve füzeler verin. Hepsi bu… Bana ülkemi savunmak için bir şey verin” dedi.

RUSLAR, SAVAŞ PLANLARINI DEĞİŞTİRDİ Mİ?

Zelenskiy’nin yardımcılarından ve ikili müzakerelerde Ukrayna’yı temsil eden Mihail Podolyak, savaşın bundan sonraki seyrinin büyük ölçüde netleştiğini söyledi.

Kiev’de konuşan Podolyak, “Ruslar, Ukrayna’nın ikinci Afganistan olmaması için savaş planlarını köklü biçimde değiştirdi. Başkent Kiev ve Çernigiv’den hızlı şekilde geri çekiliyorlar ancak bu ülkemizi terk ettikleri anlamına gelmiyor, hatta güç artırımına gidecekler. Şimdiki hedefleri doğu ve güney bölgeleri. Donbas’tan Kherson’a kadar yeni bir cephe hattı oluşturacaklar. Bu hat onlar için bir savunma çizgisi olacak. Düşmanı buralardan da kovmak için daha etkili silahlara ihtiyacımız var” dedi.