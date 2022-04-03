Ukrayna lideri Zelenskiy: Bu soykırım

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Amerikan CBS televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Volodimir Zelenskiy, Kiev yakınlarındaki Buça’da Rus askerlerinin çekilmesinin ardından sokaklarda cansız bedenlerin bulunmasını “soykırım” olarak adlandırdı.

“Bu soykırım. Bütün bir ulusun ve insanlarının yok edilmesi” diyen Zelenskiy, “Ukrayna’nın vatandaşlarıyız ve Rus Federasyonu’nun politikasına zorlanmak istemiyoruz. Bu nedenden dolayı yok ediliyoruz” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sorumlu tutulup tutulmaması gerektiği yönündeki bir soruya “diğerlerinin de sorumluluğu var” şeklinde yanıt verdi.

“Sanırım bütün ordu komutanları, emirleri veren herkes cezalandırılmalı” ifadelerini kullanan Zelenskiy, Rus güçlerinin 24 Şubat öncesi sınırlara çekilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Rusya Savunma Bakanlığı suçlamaları reddediyor ve görüntülerle fotoğrafların Kiev’in provokasyonu olduğunu iddia ediyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü de bugün Rus güçlerin kontrollerindeki Çernigiv, Kharkiv ve Kiev bölgelerinde savaş kuralları ihlalleri yapıldığına dair vakalar bulduğunu açıkladı.

Başkent Kiev yakınındaki Buça'da Rus askerlerinin çekilmesinin ardından sokaklarda bazıları elleri arkalarından bağlı cansız bedenler bulunmuştu.

Buça Belediye Başkanı da Rus işgali sırasında 300'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini belirtmişti.