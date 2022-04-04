Zelenskiy’den müzakere mesajı: Milyonlarca insanı kaybetmek istemiyoruz

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Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Rus askeri güçlerinden kurtardığı başkent Kiev yakınlarındaki Buça kentini ziyaret etti.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rus ordusunun, Buça'daki eylemlerini değerlendirerek, "Rusya'nın burada yaptıkları inanılmaz. Bu kesinlikle savaş suçu ve soykırımdır. Çünkü burada binlerce kişi öldürüldü" dedi.

Bir gazetecinin "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeniz bekleniyor mu?" sorusunu cevaplayan Zelenskiy, "Rusya bu görüşme sürecini ne kadar ertelerse, onlar için, bu durum ve savaş için o kadar kötü olur. Çünkü ordumuzun her gün kurtardığı topraklarda nelerin olduğunu görüyorsunuz. Onların burada yaptıklarını gördüğümüzde konuşmak zor" ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun Buça'da sivillere işkence ettiğini belirten Zelenskiy, Rusya'nın görüşme ayarlama konusunda "daha hızlı hareket etmesi gerektiğini" vurguladı.

Ukrayna'nın Mariupol kentindeki duruma değinen Zelenskiy, bu şehrin kurtarılması ile ilgili bazı senaryolar üzerinde durduklarını dile getirdi.

Zelenkiy, "Mariupol'da durum en zor olanlardan biridir. Tüm senaryoları söyleyemem. Askerlerimizin desteklenmesi ile ilgiliyiz. Onlar için zor anlar. Türkiye'nin bu özel misyonda arabuluculuğu söz konusudur. Önümüzdeki günlerde belki de önümüzdeki saatlerde bu zor soruya bir cevap verebileceğiz." diye konuştu.

"UKRAYNA'NIN BARIŞA KAVUŞMASI GEREKİYOR"

Rusya ile müzakerelere devam edeceklerini dile getiren Zelenskiy, şunları söyledi:

"Ukrayna'nın barışa kavuşması gerekiyor. Barış, zafersiz olamaz. Zafer, ordumuzun savaştaki adımlarıyla birlikte diplomatik formatta da elde edilebilir. Ordumuz, her gün adımlar atıyor ama bu kolay değil. Milyonlarca insanı kaybetmek istemiyoruz. Bu nedenle diyalog olmalıdır."

ZELENSKIY, ROMANYA PARLAMENTOSUNA SESLENDİ

Öte yandan Zelenskiy, Buça ziyareti sonrasında Romanya Parlamentosuna seslendi.

Buça'da yaşanan katliamın "savaş suçu" olduğunu belirten Zelenskiy, arabaların, tanklar tarafından ezildiğini, tüm kanıtlar olmasa da işkence gören insanlar olduğunu söyleyerek, "Rus ordusu bunu neden yaptı?" dedi.

Rusya'nın, mümkün olduğu kadar çok insanın ölümünü arzuladığını savunan Zelenskiy, "Eğer ordu ve halkımız kendini savunmasaydı, Ruslar tıpkı Buça'da olduğu gibi Ukrayna'nın her yerinde katliam yapacaktı" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın tek hedefinin Ukrayna olmadığını belirten Zelenskiy, Rusya'nın, Odessa'ya saldırmak ve oradan da Moldova'ya bir adım daha yaklaşmak istediğini söyleyerek, "Moldova'nın bağımsızlığını savunmak esastır ve bu Tuna bölgesinin tamamında güvenlik anlamına gelir" diye konuştu.

Zelenskiy, Orta Avrupa ve Karadeniz bölgesinin kaderinin Ukrayna topraklarında belirleneceğini dile getirdi.

Rusya'ya yaptırımlar uygulandığını söyleyen Zelenskiy, Rusya’nın, başta ekonomik olmak üzere tüm kaynaklardan yoksun bırakılması, Rus gemileri için limanların kapanması ve Rusya'dan ithalat yapılmamasını gerektiğini belirterek daha fazla yaptırıma ihtiyaç olduğunu söyledi.