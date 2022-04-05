Zelenskiy Rusya ile müzakereler için heyet oluşturdu

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Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy imzaladığı kararname ile devletin güvenliğini garanti altına almak için bir anlaşma taslağının hazırlanması ve onaylanması konusunda Rusya ile müzakerelere katılmak üzere bir heyet oluşturdu.

İktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Milletvekili David Arakhamia'nın başkanlığındaki heyette, Adalet Bakanı Denis Maluska, Devlet Başkanlığı Ofis Danışmanı Mihail Podolyak, Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikola Toçitsky'nin yanı sıra milletvekilleri Andrey Kostin, Dmitriy Lubinets ve Rüstem Umerov yer aldı.

Hukukçu Aleksandr Malinovskiy ile diplomat Aleksandr Çalıy da heyetin uzmanları olarak görevlendirildi.

Ukraynalı müzakereci Arakhamia, en son İstanbul'daki müzakere toplantısının ardından Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söylemişti.

ZELENSKIY BM GÜVENLİK KONSEYİNE HİTAP EDECEK

Öte yandan Zelenskiy, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) hitap edecek.

BMGK nisan ayı dönem başkanı İngiltere, daimi temsilciliğinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin bugün BM Güvenlik Konseyine hitap edeceğini duyurdu.

Sivil ölümlerinin gerçekleştiği Ukrayna'nın Buça kentini ziyaret eden Zelenskiy'nin BMGK'nin Ukrayna oturumunda video konferans ile konuşacağı belirtilen paylaşımda "İngiltere, Konsey başkanlığı sırasında Rusya'nın savaş suçları hakkında gerçeğin duyulmasını sağlayacak. Putin'in savaşını ve gerçeği açığa çıkaracağız" ifadesine yer verildi.

Zelenskiy, Rus birliklerinin çekildiği Kiev bölgesindeki Buça kenti ziyareti sonrası, yaşanan katliamın "savaş suçu" olduğunu söylemişti.