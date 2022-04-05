Zelenskiy: Putin ile benim aramda bir görüşme olmayabilir

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Rusya - Ukrayna savaşı son hızıyla devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir, Rusya ile müzakerelerle ilgili bir açıklama yaptı.

Ülke basınına konuşan Zelenskiy, “Rusya Devlet Başkanı Putin ile aramızda görüşme gerçekleşmeyebilir” dedi

Zelenskiy, “Rusya ile müzakere yapmak şu anki koşullarda çok zor, ama başka seçeneğim yok' ifadelerini kullandı.

Buça'da dünyayı dehşete düşüren görüntüler ilgili de konuşan Zelenskiy, “Muhtemel savaş suçlarını araştıracağız ve diğer ülkeleri de bu sürece dahil edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Dün Buça ve Irpin kentlerini ziyaret eden Zelenskiy, burada yaptığı açıklamada yaşananların “savaş suçu” olduğunu belirterek, "Yaşananları gördükten sonra Rusya ile müzakere çok zor, görüşme sürecinin uzaması Rusya için daha kötü olacak" demişti.

Zelenskiy açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

“Gazetecilerin burada olması bizim için çok önemli. Dünyaya burada ne olduğunu göstermenizi istiyoruz. Sivil halkın çabaladığını görmenizi istiyorum. Elektrik, su olmadan yaşıyorlar. Halk ve yönetim arasında bir fark yok. Birçok yerde yönetimi ele geçirdiler ve öldürdüler. Burada Rusya ile savaşan yerel yönetim de bulunuyor. Bugün insani yardım yapıldı. Yardımları alan insanlar sokak hayvanlarına yardımın yapılıp yapılmayacağını da sordu. Bu bizim insanımızı açıklıyor. Hayvanları bile düşünüyoruz. Bu şehirde yapılanlar da Rus askerlerinin kim olduğunu açıklıyor. Bu savaş suçu soykırım olarak anılacak.”