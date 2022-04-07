Politika

Lavrov: Ukrayna bize İstanbul'daki önerilerinden farklı bir taslak sundu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Ukrayna bize taslak anlaşması sundu. Sundukları taslak İstanbul'daki önerilerinden farklı” dedi.
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dünya Sergey Lavrov Ukrayna anlaşma

HABER MERKEZİ

Rus Interfax ve TASS haber ajanslarının bildirdiğine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rusya'ya sunduğu barış anlaşması taslağının içinde "kabul edilemez" unsurların olduğunu söyledi.

Rusya'nın yine de görüşmelere devam edeceğini ve kendi taleplerini sağlamak için baskı yapacağını belirten Lavrov, Ukrayna'nın görüşmelerin altını oyduğunu ve süreci uzattığını ifade etti.

Lavrov, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında gerçekleşmesi muhtemel görüşmede Kırım ve Donbas konusunu tartışmasının kabul edilemez bir plan olduğunu aktardı.

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