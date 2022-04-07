Obama: Putin artık başkanlığım sırasında tanıdığım kişi değil

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ABD eski Başkanı Barack Obama, 5 yıl önce başkan iken Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğini tahmin etmediğini söyleyerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in o dönemde tanıdığı kişi olmadığını vurguladı.

Obama, dün Chicago Üniversitesi Politika Enstitüsü ve The Atlantic tarafından düzenlenen bir etkinlikte Atlantic editörü Jeffrey Goldberg ile konuştu.

Başkanlığı döneminde görüştüğü Putin’in her zaman ‘acımasız’ olduğunu ancak şu anda Ukrayna’da savaş yürüten Putin’in çok daha farklı olduğuna dikkat çeken Obama, Rus işgalini beş yıl önce tahmin edemeyeceğini söyledi.

Putin’in 2014 yılında Kırım’ı ilhakı sırasında başkan olan Obama, Batı’nın Ukrayna işgaline karşı attığı yaptırım adımlarını desteklediğini dile getirdi.

Eski başkan, Rus işgalinin otoriterler yükselirken demokrasinin ‘gevşek, kafası karışmış ve beceriksiz’ hale geldiğine dair bir uyarı olduğunu söyledi.

Obama, Putin’in eylemlerinin demokrasi ve küreselleşme ideallerini tehdit ettiğini ve bu durumun gelecek nesiller için daha zor, şiddetli ve zorlu bir geleceğin habercisi olduğunu ifade etti.

Eski Başkan, mevcut krizin nasıl sona ereceğinden emin olmadığını ve bunu söylemek için çok erken olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD eski Başkanı Donald Trump ise, geçen ay The Washington Examiner’a verdiği röportajda, Putin’in birliklerini Ukrayna sınırına gönderdiğinde müzakere etmek istediğini düşündüğünü ancak ardından işgal emri vermesine çok şaşırdığını söyledi.

Trump, Putin’in tanıdığı kişi gibi davranmadığını vurgulayarak, “Bence o değişti. Bu dünya için çok üzücü bir şey. O çok değişti” dedi.

Rusya’nın eski başkan George W. Bush döneminde Gürcistan’ı, Barack Obama döneminde ise Kırım’ı işgal ettiğini hatırlatan Trump, “21. yüzyılda başkanlığı döneminde Rusya’nın başka bir ülkeyi işgal etmediği tek kişiyim. Sorunumuz Putin’in zeki olması değil, o elbette zeki biri. Asıl sorun bizim liderlerimizin aptal olması” şeklinde konuştu.