Yaşam

Kerkük’te toz fırtınası: Onlarca kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde etkisini gösteren toz taşınımı Kerkük’te onlarca kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine neden olduğu bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kerkük toz taşınımı vatandaşlar boğulma tehlikesi

HABER MERKEZİ

Irak'ın güney ve batı illeri ile Kürdistan Bölgesi’nde etkili olan toz taşınımı Kerkük’te onlarca kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldu.

Kerkük Devlet Hastanesi, kentte yoğun kum fırtınasından dolayı onlarca kişinin etkilenerek nefes darlığı ve boğulma tehlikesi geçirdiği açıklamasını yaptı.

Kent merkezinde 90 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ve büyük bir kısmının hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Bu kişilerden birçoğunun tıbbi müdahalelerin ardından taburcu edildiği aktarıldı.

BAŞKENT ERBİL’DE UÇUŞLARA TOZ ENGELİ

Başkent Erbil’de yoğun toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü, bu yüzden seferlerin durdurulduğu açıklanmıştı.

K24’e konuşan Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, toz taşınımının bitmesinin ardından seferlerin tekrar başlayacağını kaydetti.

Öte yandan Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van’da Suriye üzerinden gelen toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv