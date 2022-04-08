Kerkük’te toz fırtınası: Onlarca kişi boğulma tehlikesi geçirdi

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Irak'ın güney ve batı illeri ile Kürdistan Bölgesi’nde etkili olan toz taşınımı Kerkük’te onlarca kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldu.

Kerkük Devlet Hastanesi, kentte yoğun kum fırtınasından dolayı onlarca kişinin etkilenerek nefes darlığı ve boğulma tehlikesi geçirdiği açıklamasını yaptı.

Kent merkezinde 90 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ve büyük bir kısmının hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Bu kişilerden birçoğunun tıbbi müdahalelerin ardından taburcu edildiği aktarıldı.

BAŞKENT ERBİL’DE UÇUŞLARA TOZ ENGELİ

Başkent Erbil’de yoğun toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü, bu yüzden seferlerin durdurulduğu açıklanmıştı.

K24’e konuşan Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, toz taşınımının bitmesinin ardından seferlerin tekrar başlayacağını kaydetti.

Öte yandan Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van’da Suriye üzerinden gelen toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.