AB Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkanı Kiev’e gidiyor
HABER MERKEZİ
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru yola çıktığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Borrell "Kiev'e gidiyoruz" notuyla heyetle birlikte fotoğrafını paylaşırken, Leyen ise Kiev treninin önünden fotoğrafını yayınladı.
Looking forward to Kyiv.@JosepBorrellF @eduardheger pic.twitter.com/YFAgGr5Tlc— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022
AB heyetinin bugün Kiev'de Ukraynalı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le görüşecek heyetin görüşmeler sonrası basın toplantısı yapacağı duyurulmuştu.
На шляху до Києва!— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 8, 2022
Going to Kyiv. #StandWithUkraine @vonderleyen @eduardheger pic.twitter.com/Lw8UaQUZgB