Politika

AB Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkanı Kiev’e gidiyor

Ursula von der Leyen ile Josep Borrell, bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidiyor.
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avrupa AB Ursula von der Leyen Josep Borell Ukrayna Kiev

HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru yola çıktığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. 

Borrell "Kiev'e gidiyoruz" notuyla heyetle birlikte fotoğrafını paylaşırken, Leyen ise Kiev treninin önünden fotoğrafını yayınladı. 

AB heyetinin bugün Kiev'de Ukraynalı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le görüşecek heyetin görüşmeler sonrası basın toplantısı yapacağı duyurulmuştu.

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