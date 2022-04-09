Politika

Ukrayna: Toplu mezardan çıkan 40 ceset sivillere ait

Ukrayna’nın Buça kentindeki toplu mezardan çıkan 40 cesedin sivillere ait olduğunu belirtti.
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Bucha
Bucha
dünya Buça Kiev Ukrayna

HABER MERKEZİ

Kiev bölge polisi müdürü Andrey Nebitov yaptığı açıklamada, Kiev bölgesi polisinin cuma günü Rus güçleri tarafından öldürülen sivillerin gömüldüğü en büyük toplu mezarlıklarından birinde inceleme yaptığını bildirdi.

Nebitov, Buça'daki toplu mezardan çıkan 40 kişinin cesedinin herhangi bir direniş göstermeyen sivillere ait olduğunu vurguladı.

Rus ordusunun Buça’da düzenli olarak sivillere karşı ateş açtığını, kasabadaki sivillerin bir kısmının ağır silah atışlarında öldüğünü aktaran Nebitov, Rus güçleri tarafından katledilenler arasında yaşları 40 ila 60 arasında değişen kadın ve erkek sivillerin olduğunu aktardı.

Nebitov, adli tıp ve kriminoloji uzmanlarının cesetleri incelediklerini ve Rus ordusunun savaş suçlarını kayda aldıklarını anlattı. Bazı cesetlerin kimlik tespitinin yapıldığını belirten Nebitov, bu naaşların inceleme yapılması ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için gönderileceğini dile getirdi.

Adli tıp uzmanlarınca yapılan ilk belirlemelere göre, cesetlerin baş ve vücut kısımlarında kurşun yaralarının tespit edildiğini kaydeden Nebitov, bunun birçok sivilin otomatik bir silahtan veya keskin nişancı tüfeğinden açılan ateşten öldüğünü gösterdiğini de sözlerine ekledi.

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