Politika

Pentagon: Suriye’deki saldırı İran destekli milislerin taktiklerine benziyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, önceki gün Deyr ez-Zor’da Amerikan askerlerine yönelik gerçekleştirilen saldırının İran destekli milislerin taktiklerine benzediğini söyledi.
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suriye Deyr ez-Zor İran destekli milisler Pentagon ABD askerleri

HABER MERKEZİ

Önceki gün DAİŞ’e karşı Uluslararası Koalisyon’un Suriye’nin Deyr ez-Zor kentinde konuşlu birliklerine füze saldırısı düzenlenmişti.

DAİŞ'le mücadele amacıyla Uluslararası Koalisyon bünyesinde kurulan Birleşik Ortak Görev Gücü tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda 4 Amerikan askerinin hafif yaralandığı ve beyin travması geçirdiğini değerlendiriyoruz" ifadesi kullanılmıştı.

Konuya ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pentagon Sözcüsü John Kirby, saldırının kimin tarafından düzenlendiğini henüz bilmediklerini ancak daha önceki saldırılarda olduğu gibi İran destekli Şii örgütlerin saldırılarına benzediğini dile getirdi.

Kirby, “Bu saldırılar kesinlikle İran destekli milisler tarafından kullanılan bir taktik” şeklinde konuştu.

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