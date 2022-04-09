Politika

Ukrayna: 10 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk, sivillerin bugünkü tahliyesi için 10 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.
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dünya Ukrayna sivil Rusya Mariupol İnsani koridor

HABER MERKEZİ

Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bugün çatışma bölgelerindeki sivillerin 10 koridor üzerinden güvenli bölgelere geçebileceğini bildirdi.

Mariupol'dan Zaporijya'ya geçmek isteyenlerin ancak kendi araçlarıyla çıkabileceklerini belirten Vereşçuk, Berdyansk'a ise tahliye için otobüs göndereceklerini kaydetti.

Vereşçuk, Tokmak, Energodar ve Melitopol kentlerinden Zaporijya'ya geçmek isteyenler için insani koridorların açık olacağını, Luhansk bölgesindeki koridorların Rus birliklerinin ateşkes yapması durumunda çalışacağını duyurdu.

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