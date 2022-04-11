Politika

İki ülke NATO’ya katılmaya hazırlanıyor

İngiliz The Times gazetesi, Finlandiya ve İsveç'in bu yaz NATO'ya katılmaya hazırlandığını yazdı.
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dünya NATO İsveç Finlandiya

HABER MERKEZİ

The Times gazetesinde yer alan habere göre, konuyla ilgili bir yetkili, "Rusya'nın büyük bir stratejik hata yaptığını" belirterek söz konusu iki ülkenin yaz aylarında ittifaka katılmaya hazır göründüğünü ifade etti.

ABD'li yetkililer, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Finlandiya ve İsveç'in üyeliğinin görüşüldüğünü söyledi.

Haberde, Finlandiya'nın haziran ayında, İsveç'in de onu müteakip başvuru yapmasının beklendiği vurgulandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasının ardından Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği gündemin üst sıralarında yer almaya başladı.

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