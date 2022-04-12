Politika

Iğdır’da şüpheli ölümler

Iğdır’ın Halfeli beldesinde iki kişinin, kırsal arazide silahla öldürülmüş olarak bulunduğu bildirildi.
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kürdistan Iğdır Halfeli beldesi şüpheli ölümler

HABER MERKEZİ

Iğdır'ın Halfeli beldesi Yunusemre Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Karadağ ile Kemal Araslı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Arama çalışması başlatan ekipler, belde kırsalındaki Yaşar Karadağ'a ait tarım arazisinde silahla vurulmuş iki erkek cesedi buldu.

Yapılan kimlik kontrolünde cesetlerin Karadağ ile Araslı'ya ait olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesi yaptığı bölgede güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Kaynak: AA)

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