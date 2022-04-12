Politika

Irak’ta gerginlik: Şii dini merci Sarhi’nin ofisi ateşe verildi

Iraklı Şii dini merci Ayetullah Seyyid Mahmud el-Hasani es-Sarhi'nin Babil kentindeki ofisi, Sarhi'ye bağlı cami hatibinin dini türbelerin yıkılmasına cevaz veren açıklamaları nedeniyle göstericiler tarafından ateşe verildi.
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Irak Irak Babil türbe gerginlik

HABER MERKEZİ

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Babil'de toplanan onlarca gösterici, Şii dini merci Ayetullah Seyyid Mahmud el-Hasani es-Sarhi'ye bağlı Hüseyniyet’ül el-Fetih el-Mubin Camisinin hatibinin dini türbelerin yıkılmasına icazet veren açıklamalarına tepki gösterdi.

Sarhi'nin kentteki ofisini ateşe veren eylemciler, güvenlik güçlerinden dini sembollere zarar verenleri yakalamalarını istedi.

Babil emniyeti ise kentte Sarhi'ye bağlı tüm ofisleri kapatma kararı alındığını açıkladı.

Başbakanlığa bağlı Ulusal Güvenlik Ajansı dün akşam yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile dini türbeleri yıkma çağrısında bulunan bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Iraklı Şiilerin dini otoritelerinden Sarhi, 2003'ten sonra iktidara gelen partilere yönelik eleştirel görüşleri ile tanınıyor. Ülkenin güney kentlerinde destekçileri bulunan Sarhi, 2014 yılında, ülkedeki en büyük dini otorite Ali Hüseyin Sistani'nin, Şiileri, terör örgütü DAİŞ’e karşı savaşa çağırdığı "cihad fetvasına" itirazıyla gündeme gelmişti.

 

 

 

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