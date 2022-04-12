Daşdemir: Kürt seçmen 3 kişiyi lider görüyor; ilk sırada Mesud Barzani var

ANKARA (K24)

Türkiye’de 2023’te yapılması beklenen genel seçimler ve cumhurbaşkanı seçimi yaklaştıkça Kürtlerin hangi parti ve adayı destekleyeceği konusu da gündemin sıcak maddesi haline geliyor.

K24’e konuşan araştırma şirketi yöneticileri, Kürtlerin olası tercihlerini değerlendirdi.

DAŞDEMİR: KÜRTLERİN İLK TERCİHİ KILIÇDAROĞLU OLUR, YAVAŞ’A OY VERMEZLER

Optimar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Daşdemir, “Cumhurbaşkanlığı seçimi ve aday tartışmaları gündeme geldiğinden beri en iyi adayın aslında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söylüyorum. Ondan sonraki en iyi aday da İmamoğlu olabilir” dedi.

Daşdemir, devamında şu değerlendirmede bulundu:

“Neden Kılıçdaroğlu iyi bir adaydır? Çünkü Kılıçdaroğlu öncelikle kendisi Tuncelilidir, bölgenin insanıdır bu sebepten dolayı iyi bir adaydır. Diğer taraftan da genel başkanlığı döneminde CHP ile HDP arasında ciddi bir yakınlaşma oldu. Bu sebeplerden dolayı Kılıçdaroğlu’na Kürt seçmen ya da daha net bir tanımla söylersek HDP seçmeni oy verir. Büyük oranda firesiz oy verilecek isimlerde Kılıçdaroğlu başı çekiyor. Ekrem İmamoğlu’na da oy verebilirler ancak HDP seçmeninde oy maksimizasyonunu sağlayacak isim mevcut isimler göz önünde bulundurulduğunda Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ekrem Bey’in oy alma durumu Kılıçdaroğlu’ndan daha düşük. Bununla birlikte Kürtler Mansur Yavaş’a oy verme konusunda daha çekimser ve oy vermezler.”

“KÜRT SEÇMENE SORDUK, LİDER OLARAK MESUD BARZANİ ÖNE ÇIKIYOR”

HDP’de Selahattin Demirtaş dışında potansiyel bir aday göremediğini belirten Daşdemir, “Yani mevcut eş başkanlardan biri aday olabilir ancak onun da bir karşılığı olmaz” diye ifade etti.

Daşdemir, “Yaptığımız araştırmalarda Kürt seçmene sorduk. Kürt seçmen açısından ‘Lider kim?’ sorusuna Kürtlerin verdiği cevaplarda öne çıkan üç isim var. Öncelikle Türkiye’de Kürtler arasında Mesud Barzani Kürt lider olarak öne çıkıyor. Sonra Selahattin Demirtaş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan öne çıkıyor. Bunun dışında çok öne çıkan bir isim yok” diye belirtti.

Yaptıkları araştırmalarda Demirtaş’ın yüzde 6’lık bir taban oyunun olduğunu saptadıklarını kaydeden Daşdemir, “Bu çok önemli bir oy oranı açıkçası. HDP’nin de taban oyunu gösteriyor açıkçası bu oran. Baraj düştükten sonra da HDP’nin muhtemelen alacağı oy yüzde 8 - 8,5 dolaylarında olacak” dedi.

KULAT: KÜRTLER SEÇİMİN EN KRİTİK SEÇMEN GRUBU

MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat ise, “Yaptığımız kamuoyu araştırmalarında Kürt seçmenin bu seçimin en kritik seçmen grubu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde Kürtlerin desteğini almayan iki ittifaktan ikisi de başarılı olamaz” diyor.

İttifaklardan birinin mutlaka kitlesel anlamda Kürt seçmenin desteğini alması gerektiğini vurgulayan Kulat, “Bu noktada Kürt seçmenin ötesinde HDP’li seçmenin de desteğini alması gerektiğini de özelikle belirtmek isterim. Bu noktada HDP’nin duruş, davranışı çok önemli. Selahattin Demirtaş’ın yaptığı açıklama ve yankılarını takip ettim. Selahattin Demirtaş şu ana kadar netleşmiş bir aday konusunda kendilerinin karar vermediklerini, kendisi ve kendisi gibi düşünen HDP’lilerin de bu altılı masayı dikkatle takip ettiklerini anlamış olduk” değerlendirmesinde bulundu.

Kulat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“HDP’li eş başkanlarla kısa süre önce yaptığım görüşmede aynı kanaatin şu anda HDP’de eş başkanlık yapan isimlerin de aynı kanaatte olduğu ifade ettim. Dolayısıyla HDP’li seçmen şu anda önemli ölçüde cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı’na daha yakın durmakta. Cumhur İttifakı ise bu yapı ile kontak kurma konusunda bir dizi çalışmalar yürütmeye çalışıyor ama bu ne kadar etkili olur doğrusu şu ana kadar çok Kürt seçmenin dikkatini çekebilecek düzeyde bir adım attıklarının düşünmüyorum. Bu noktada, eğer aday olursa, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kürt seçmenden oy alması noktasında çok büyük bir sorun yaşamayacağı kanaatindeyim. Aynı noktada Sayın Ekrem İmamoğlu’nun aday olması durumunda da bir sorun yaşamayacağı kanaatindeyim. Aynı zamanda Mansur Yavaş’ın adaylığında -ki her ne kadar kendisi aday olmayacağını dile getirmiş olsa da- Kürt seçmenin en azından hakka, hukuka ve adalete olan saygısından dolayı Mansur Yavaş’a da çok negatif bakmayacağı taraftarıyım. Meral Akşener son dakika aday olursa bile, Akşener’in önümüzdeki süreçlerde Kürt seçmen ile kontak kuracağını ve ilişki içinde olacağını düşünüyorum. Zaten önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olacak kişi Türkiye’yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme taşıma konusunda bir kısım vaatleri ortaya çıkacak. Bununla birlikte Millet İttifakı’nın önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda özellikle Kürtlerin yoğun yaşadığı yerlerde adalet, eşitlik insan hakları gibi toplumun çok duyarlı olduğu konuları da dikkate alan bir dizi toplantıyı ramazandan sonra yapacaklar ve bu toplantıları topluma açıklayacaklar.”

“DEMİRTAŞ KÜRTLER İÇİN ÖNEMLİ BİR FENOMEN”

Mehmet Ali Kulat, Demirtaş’ın Kürtler için önemli bir fenomen haline geldiğini ancak başka bir ismin de HDP tarafından aday gösterilebileceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Kürt seçmen genelde beraber hareket eden bir seçmen davranışı ortaya koyuyor, geçmişte de bunu gördük. Hatta HDP’li bazı adayların, milletvekili seçimi için söylüyorum, bazı adayları hiç tanımaksızın onlara oy verdiklerine şahit olduk. Yani orada daha ziyade beraber hareket etme kültürü çok yüksek, bunu belirtmiş olalım. Yani HDP’nin genel anlamda kurumsal kimliğiyle ya da tabanıyla vereceği mesajla aday olacak kişi daha önce hiç tanımadığımız bir isim de olsa bu isim genel anlamda kabul görür. Bu anlamda ben Selahattin Demirtaş’ın artık Kürtler için önemli bir fenomen olduğunu belirtmiş olalım. Ama Selahattin Demirtaş’ın kendisinin cezaevi şartlarında kendisinin seçim kampanyalarının ne kadar zor olduğunu herhalde söylemeye gerek yok. Bu noktada eğer bir karşı adım gündeme gelirse yeni bir atraksiyon gündeme gelirse ben doğrusu başka bir ismin de HDP’de aday gösterilmesini muhtemel görüyorum. İşte Ahmet Türk gibi bir isim olabilir böyle bir süreçte. Tabi bilinmiyor sağlık durumu ve ya şartları nedir. Bu benim fikrim tabi. Elbette Sayın Mithat Sancar da bu süreçte gündeme gedebilir.”