Sağlık

Türkiye’de son 24 saatte 6 bin 635 Covid-19 vakası

Türkiye Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
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türkiye coronavirüs Covid-19

HABER MERKEZİ

Türkiye’de son 24 saatte 6 bin 635 Covid-19 vakası tespit edilirken, 25 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 191 bin 26 Covid-19 testi yapılırken, 6 bin 635 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 12 bin 152 kişi sağlığına kavuşurken, 25 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye’de şimdiye kadar 14 milyon 775 bin 634 Coivd-19 vakası tespit edilirken, 97 bin 666 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede şimdiye kadar toplam 147 milyon 257 bin 592 doz aşı yapıldığı açıklandı.

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