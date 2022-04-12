Türkiye’de son 24 saatte 6 bin 635 Covid-19 vakası
HABER MERKEZİ
Türkiye’de son 24 saatte 6 bin 635 Covid-19 vakası tespit edilirken, 25 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 191 bin 26 Covid-19 testi yapılırken, 6 bin 635 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 12 bin 152 kişi sağlığına kavuşurken, 25 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye’de şimdiye kadar 14 milyon 775 bin 634 Coivd-19 vakası tespit edilirken, 97 bin 666 kişi yaşamını yitirdi.
Ülkede şimdiye kadar toplam 147 milyon 257 bin 592 doz aşı yapıldığı açıklandı.