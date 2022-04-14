Kazimi: Başbakan olursam milislerin silahlarını kontrol altına almaya çalışacağım

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Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, yeniden başbakan olması durumunda milis grupların elindeki silahları kontrol altına almak ve Irak’ın egemenliğini güçlendirmek için çaba göstereceğini belirtti.

The Washington Post gazetesine konuşan Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, yeniden Irak Başbakanı olması durumunda atacağı ilk adımın ülke egemenliğini güçlendirmek ve dış müdahaleleri engellemek olacağını söyledi.

Kazimi, “İkinci işim milis grupların devletin emrinde olması için ellerindeki silahı kontrol etmek olmak olacak” dedi.

ABD ile İran’ın nükleer müzakerelerde anlaşmaya varmalarını temenni eden Kazimi, “Bölgeye istikrar getirecek anlaşmaya ihtiyacımız var. Çünkü bölgemiz daha fazla savaş ve çatışmayı kaldırmaz” ifadelerini kullandı.

Irak’ın ABD ile ilişkilerine inandığını kaydeden Kazimi, ABD’nin desteğinin devamına ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Irak’taki İran yanlısı Şii milis gruplar, ABD’yi sürekli olarak işgalci diye tanımlarken, yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesini talep ediyorlar.