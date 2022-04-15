TFF’den Amedspor ve Fenerbahçe’ye ceza

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2 Nisan Cumartesi günü Diyarbakır’da oynanan Amedspor - Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı arasındaki maçla ilgili kararını açıkladı.

TFF, Amedsporlu 3 futbolcuya 5 resmi müsabakadan men cezası, Fenerbahçeli 3 futbolcuya ise 1 resmi müsabakadan men cezası verdi.

TFF ayrıca Amedspor’a 1 maç seyircisiz oynama cezası da verdi.

Amedspor futbolcularından Sultan Demir, Hividar Ödugit ve Ebru Dol'a 5 resmi müsabakadan men cezası verilirken, Antrenör Kenan Bayram'a ise bir maç soyunma odasına ve yedek kulübesine girme yasağı verildi.

TFF’den Fenerbahçe’deki futbolcular Beyzanur Arslan, Rabia Gökçe ve Sevinç Çorlu içinse 1 resmi müsabakadan men cezası çıkarken, Antrenör Mehmet Onur Başar’a da 15 gün hak mahrumiyeti kararı çıktı.

NE OLMUŞTU?

Kadın Futbol Süper Ligi’nin 17’nci haftasında Amedspor ve Fenerbahçe Diyarbakır’da karşılaşmış, maç 1-1 berabere kalmıştı.

Hakemin 7 dakikalık uzatmanın süresini uzatması ve ardından Fenerbahçe lehine penaltı kararı vermesi maçta gerginliği artırmış ve iki takım arasında kavga çıkmıştı. Her iki takımın yönetici ve futbolcularının darp edilip yaralandığı maç sonrası iki takım da birbirinden şikayetçi olmuş ve TFF’yi göreve davet etmişti.