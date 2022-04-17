Yaşam

Şırnak’ta vatandaşlara toz taşınımı uyarısı: Dışarı çıkmayın

Şırnak Valiliği, yoğun toz taşınımı nedeniyle 18 ve 19 Nisan tarihlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde vatandaşlara uyarıda bulundu.
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kürdistan Şırnak toz taşımı vatandaşlar uyarı

HABER MERKEZİ

Şırnak Valiliği, yoğun toz taşınımına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde son zamanlarda etkisini gösteren yoğun toz bulutu nedeniyle havadaki toz partiküllerinin yanında biyolojik unsurların da dolaşımda olmasının solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi.

Akciğer enfeksiyonu, astım, bronşit, KOAH, kanser hastaları, hamileler, yaşlılar ve çocukların toz taşınımından en fazla etkilenebilecek grup olduğu anımsatılan açıklamada, zorunlu olunmadıkça yarın ve salı günü dışarı çıkılmaması gerektiği bildirildi.

"Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesine yer verilen açıklamada, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların maske takmaları gerektiği kaydedildi.

 

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