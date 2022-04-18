Irak araştırma komisyonu: Erbil’de Mossad üssü olduğuna dair hiçbir belge yok

ERBİL (K24)

Şarkul Avsat sitesine konuşan Irak araştırma komisyonunun iki üyesi, Erbil’e yönelik füze saldırısıyla ilgili istihbarat birimlerinin, İran’ın Mossad üssü iddiasını doğrulayacak hiçbir belge bulamadığını belirtti.

Komisyon üyeleri, İran’ın daha önce Bağdat ve Erbil hükümetlerine, İran’a muhalif güçlerin Kürdistan Bölgesi’ndeki varlığıyla ilgili şikayette bulunduğunu, Mossad isminin ise saldırının ardından konuya dahil edildiğini ifade etti.

13 Mart gecesi Irak sınırları dışından başkent Erbil’e 12 balistik füzeyle saldırı düzenlenmişti. Füzeler Kurdistan24 TV binasının da bulunduğu sivil yerleşim alanına düşmüştü. Saldırıda can kaybı olmazken 1 vatandaş yaralanmış, çevredeki binalarda büyük maddi hasar meydana gelmişti.

Daha sonra İran Devrim Muhafızları Ordusu (Pasdaran) saldırıyı üstlenerek, İsrail’e ait stratejik bir üssün hedef alındığını iddia etmişti.

Komisyon üyeleri, saldırıda konutu hedef alınan iş insanı Şeyh Baz Kerim’in yasadışı faaliyetlerle ilgisi olduğu iddialarını destekleyecek herhangi bir belge ve delilin de bulunmadığını, konutun çevresinde detaylı inceleme yapan teknik ekibin İran’ın iddialarını destekleyecek bir bulguya rastlamadığını kaydetti.

Iraklı yetkililer, çevredeki enkazın da buranın bir sivil yerleşim alanı olduğunu ortaya koyduğunu, aksi bir şüpheye mahal bırakmadığını vurguladı.