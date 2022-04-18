Politika

ABD, Peşmerge Bakanlığı'nın reform sürecini destekliyor

ABD heyeti, Peşmerge Bakanlığı'nın reform sürecine verdikleri desteği dile getirdi.
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kürdistan ABD Uluslararası Koalisyon Peşmerge Bakanlığı Peşmerge Güçleri Colonel Douglas Şoreş İsmail Serbest Lezgin

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kürdistan Bölgesi'ndeki ABD güçlerinin kıdemli danışmanı Colonel Douglas ve beraberindeki heyet, Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail ve Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin’le de bir araya geldi.

Açıklamada, söz konusu iki görüşmede terörle mücadele konusunun ayrıntılı olarak ele alındığı kaydedildi.

Görüşmeyle ilgili açıklama yapan Şoreş İsmail, “ABD ve Uluslararası Koalisyon ile yaptığımız işbirliği ve koordinasyon bizim için önemlidir.  Bölgenin istikrarı için Peşmerge Güçleri, Irak ordusu ve Koalisyon arasındaki işbirliğinin devam etmesini istiyoruz” dedi.

Şoreş İsmail’le görüşmenin ardından Serbest Lezgin’le de bir araya gelen Colonel Douglas, Peşmerge Güçleri için hazırlanan noktaların önemine dikkat çekti.

Serbest Lezgin ise reform sürecinin başarısını vurguladı.

Bu arada Peşmerge Bakanlığı, ABD heyetinin her iki görüşmede de Washington’un desteğini aktardığını kaydederek, ABD’nin Peşmerge Bakanlığı’na yönelik yardımları ile işbirliğinin süreceğini tekrarladığını bildirdi.

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