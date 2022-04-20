2022’de Diyarbakır’a gelen turist sayısı arttı

DİYARBAKIR (K24)

K24’ün İl Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre Diyarbakır’da turizm işletme belgeli oteller listesinde 3 adet 5 yıldızlı, 15 adet 4 yıldızlı, 6 adet 3 yıldızlı, 7 adet 2 yıldızlı, 1’er adet özel belgeli, apart ve butik otel bulunuyor.

Ayrıca turizm işletme ve belediye belgeli toplam otel sayısı ise 190.

Verilere göre turizm işletme belgeli otellerde 2 bin 474 odada 4 bin 906 yatak, inşaatı devam eden turizm yatırım belgeli otellerde 200 odada 316 yatak, belediye belgeli otellerde ise 560 odada 1076 yatak bulunuyor.

Toplamda 3 bin 234 odada 6 bin 298 yatak yer alıyor.

Öte yandan 2021 yılında toplam 546 bin 632 turist Diyarbakır’ı ziyaret etti.

Edindiğimiz bilgilere göre Diyarbakır’ı ziyaret edenlerin 520 bin 759’u yerli, 27 bin 864’ü ise yabancı turist. Toplamda 835 bin 249 konaklama sayısına ulaşıldığı görülüyor.

Ayrıca 2021 yılının ilk üç ayında toplam 106 bin 240 turist Diyarbakır’ı ziyaret ederken, bu sayı 2022’nin ilk üç ayında 138 bin 619’a ulaştı. Bu da yüzde 30,5 oranında bir artış demek.

Bu yılın ilk üç ayında Zerzevan Kalesi toplam 23 bin 801 kişi tarafından ziyaret edildi. Bunlardan 23 bin 213’ü yerli, 588’i yabancı.