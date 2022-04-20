Politika

Dedeoğulları ailesine yönelik saldırının duruşması: Talepler reddedildi

Konya’da Dedeoğulları ailesinin maruz kaldığı 12 Mayıs 2021’deki saldırıya ilişkin görülen davada dosyanın birleştirilmesi ve faillerin tutuklanmaları yönündeki talepler reddedildi.
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HABER MERKEZİ

Konya’nın Meram ilçesinde Kürt aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliam öncesi Dedeoğulları ailesine yönelik saldırıya ilişkin 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Lütfi Keleş ve Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu) ile tutuksuz sanıklar Ayşe Keleş, Veli Keleş, Yahya Çalık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Dedeoğulları ailesi avukatlarından Abdurrahman Karabulut saldırıya ilişkin davayla daha sonra yaşanan 7 kişinin katledilmesine ilişkin davanın dosyalarının birleştirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, 2 saldırının dosyasının birleştirilmesi talebini reddetti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Dedeoğuları ailesinden 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yaklaşık 2,5 ay önce Dedeoğulları’na yönelik gerçekleştirilen saldırıda 13 kişi yaralanmış, Lütfi Keleş, Ayşe Keleş, Lütfi Keleş'in oğlu Ali Keleş, Ali Çalık, Veli Keleş, Veli Keleş'in oğlu Ali Keleş, Yahya Çalık, İbrahim Keleş ve Ramazan Çalık hakkında dava açılmıştı.

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