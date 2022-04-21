Peşmerge Bakanlığı: Operasyonlara katılımımız söz konusu değil

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı son günlerde ortaya atılan asılsız iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye ordusunun Bölge sınırlarında operasyon başlatmasının ardından bir grup sorumsuz medya, Kürdistan Peşmerge Güçleri’nin hareket halinde olduğu ve operasyonlara katılıp destek verdiği yönünde karalama ve suçlamada bulunmaktadır.

Peşmerge Bakanlığı olarak bu suçlamaları tümden reddediyor, Peşmerge Güçleri’nin operasyonlara katılmadığını ve hareket halinde olmadığını bildiriyoruz.

Peşmerge her zaman olduğu gibi savunma cephesindedir, gözü açıktır ve hiçbir mamur bölgenin bazı çevrelerin sorunlarını çözme sahasına dönüşmesine izin vermeyecektir. Çünkü uzun yıllardır Kürdistan halkı bölgesel çekişmelerin bedelini ödüyor ve büyük zarar görüyor.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın toprak egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.”