Politika

Peşmerge Bakanlığı: Operasyonlara katılımımız söz konusu değil

Peşmerge Bakanlığı, bazı çevrelerce ortaya atılan Peşmerge’nin Türk ordusunun operasyonuna katıldığı iddialarını yalanladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Peşmerge Güçleri operasyon

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı son günlerde ortaya atılan asılsız iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye ordusunun Bölge sınırlarında operasyon başlatmasının ardından bir grup sorumsuz medya, Kürdistan Peşmerge Güçleri’nin hareket halinde olduğu ve operasyonlara katılıp destek verdiği yönünde karalama ve suçlamada bulunmaktadır.

Peşmerge Bakanlığı olarak bu suçlamaları tümden reddediyor, Peşmerge Güçleri’nin operasyonlara katılmadığını ve hareket halinde olmadığını bildiriyoruz.

Peşmerge her zaman olduğu gibi savunma cephesindedir, gözü açıktır ve hiçbir mamur bölgenin bazı çevrelerin sorunlarını çözme sahasına dönüşmesine izin vermeyecektir. Çünkü uzun yıllardır Kürdistan halkı bölgesel çekişmelerin bedelini ödüyor ve büyük zarar görüyor.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın toprak egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.”

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv