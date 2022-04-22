Erdoğan açıkladı: Operasyonlarda 1 asker daha yaşamını yitirdi

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi süreç içerisinde Kuzey Irak’taki harekat terör örgütünün can çekişmesi anlamında. Son çırpınışları olarak yakım yıkım gibi talimatı yerine getirme gayreti içerisindeler. Pençe harekatında 45 terörist etkisiz hale getirildi. Maalesef bir uzman çavuşumuz şehit oldu, şehit olanların sayısı 3’e çıktı” dedi.

Operasyonların devam edeceğini belirten Erdoğan, Ukrayna’daki gelişmelerle ilgili ise şunları söyledi:

“(Müzakereler) Sonuç olumlu. Fakat tabii tam istediğimiz gibi mi değil. Ama daha iyi olacak. Ümitsiz değiliz. Putin ve Zelenskiy ile görüşmemiz olacak. İstanbul’daki süreci liderler düzeyinde gerçekleştirmek istiyoruz.”

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kürdistan Bölgesi sınırlarında bulunan Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde pazartesi günü PKK’ye yönelik karadan ve havadan “Pençe Kilit Operasyonu”nun başlatıldığını açıklamıştı.