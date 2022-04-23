Türkiye’de salgında son 24 saat: 2 bin 654 yeni vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Covid-19’dan 16 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 2 bin 654 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Türkiye'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 16 kişi öldü.

Son 24 saatte 137 bin 853 test yapıldı ve 2 bin 654 yeni vaka tespit edildi. İyileşenlerin sayısı ise 17 bin 524 oldu.

Son 24 saatte uygulanan 4 bin 678 doz aşıyla birlikte toplam aşı sayısı 147 milyon 423 bin 229'a yükseldi.

Birinci doz aşı sayısı 57 milyon 811 bin 832'ye, ikinci doz aşı sayısı 53 milyon 25 bin 218'e ve üçüncü doz aşı sayısı 27 milyon 731 bin 96'ya ulaştı.