‘İran Erbil saldırısına ilişkin hiçbir belge sunmadı’

ERBİL (K24)

Suudi Arabistan Al-Hadath televizyonuna konuşan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran’ın Erbil’e yönelik füze saldırısında hiçbir üssün hedef alınması söz konusu olmadığını, Tahran yönetiminin de buna dair bir belge sunmadığını söyledi.

Fuad Hüseyin, “İran’ın Erbil’de hedef aldığı yer, bir sivile ait evdi. Orada hiç kimsenin üssü yoktu. İran’ın iddialarını destekleyecek bir kanıt da bulamadık. Tahran da herhangi bir belge sunmadı” dedi.

“İran bir heyet göndererek belge sunmaya niyetliydi” diyen Hüseyin, “Ancak heyet göndermediler, belge de sunmadılar” ifadesini kullandı.

13 Mart gecesi Erbil’de bir sivil yerleşim alanına 12 balistik füzeyle saldırı düzenlenmiş, saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu üstlenmişti.

İran, bölgede bir Mossad üssü olduğunu iddia etmişti ancak Irak Parlamentosu tarafından görevlendirilen özel soruşturma heyeti, yaptığı incelemede bu iddiayı destekleyen hiçbir bulguya rastlanmadığını açıkladı. Yapılan tüm araştırmalarda buranın bir sivil yerleşim alanı olduğu vurgulandı.

İran, bölgeye heyet gönderip inceleme yapması çağrısını da yanıtsız bıraktı.