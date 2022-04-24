Yaşam

Araştırma: Hızlı yürümek ömrü uzatıyor

İngiltere'de, insanın yürüme hızı ile yaşlanma hızı arasındaki ilişkiye dair bir araştırma yapıldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya yürümek Communications Biology yaşam

HABER MERKEZİ

İngiltere’de yapılan çalışmaya göre ömür boyu hızlı yürümek, yetişkinlerde yaşlanmayı 16 yıla kadar yavaşlatıyor.

Araştırmada, hızlı mı yürüyorsunuz, yoksa yavaş mı? Bu sorunun yanıtı yaşam sürenizi ortaya çıkarabilir.

Bilim insanları, ömür boyu hızlı tempodaki bir yürüyüşün yaşam süresini uzatabileceği sonucuna ulaştıklarını duyurdu.

Çalışmanın detayları, Communications Biology dergisinde yayımlandı.

Çalışmada 400 binden fazla yetişkinin verileri incelendi. Daha hızlı yürüyen yetişkinlerin biyolojik yaşının 16 yıla kadar daha genç olduğu ortaya çıktı.

Bilim insanları, hücrelerin yaşam süresini belirleyen telomer yapılarının verilerini kullandı. DNA hücresinin en sonunda bulunan ve kromozomları koruyan bu parçaların, daha hızlı yürüyen yetişkinlerde daha uzun olduğu sonucuna vardı. Ancak yetişkinler, çeşitli nedenlerle hızlı yürümeyi tercih etmeyebiliyor.

Daha hızlı yürümenin hastalıkları önleyebileceği konusundaki araştırmalar ise sürüyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv