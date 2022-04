Başkan Barzani: Kürdistan halkının iradesi imha politikalarından daha güçlüdür

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Qeladize saldırısının 48’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Başkan Barzani mesajında, “Kürdistan halkının iradesinin düşmanın napalm roketleri ve imha politikalarından daha güçlü olduğunu gösteren şehir halkına selamlarımı iletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

On the 48th anniversary of the َQaladiza attack by the former Iraqi regime, I would like to convey my salutations to the people of the town who demonstrated that the will of the people of Kurdistan is indeed stronger than the enemy's napalm rockets and policies of extermination.