Politika

Başkan Barzani: Kürdistan halkının iradesi imha politikalarından daha güçlüdür

Başkan Barzani, Kürdistan halkının iradesinin, düşmanın napalm roketleri ve imha politikalarından daha güçlü olduğunu vurguladı.
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kürdistan Mesud Barzani Qeladize

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Qeladize saldırısının 48’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Başkan Barzani mesajında, “Kürdistan halkının iradesinin düşmanın napalm roketleri ve imha politikalarından daha güçlü olduğunu gösteren şehir halkına selamlarımı iletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

48 yıl önce bugün, Irak ordusuna ait 4 savaş uçağı, saat 09.45’te Qeladize üzerine 16 bomba bıraktı. Bombardımanda 163 kişi şehit oldu, 300 kişi de yaralandı.

İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine yapılan bombardımanlardan sonra ilk kez Qeladize’de kitle imha silahları kullanıldı. Söz konusu bombaların kullanımı ise yasaktı.

Şehit ve yaralıların büyük çoğunluğunu üniversite hocaları ve öğrencilerden oluşuyordu.

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