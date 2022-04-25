ABD’den Ukrayna’ya üst düzey ziyaret

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Bu, Rusya'nın saldırısından bu yana ABD'den Kiev'e yapılan en yüksek seviyeli ziyaret oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Cumartesi günkü konuşmasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Pazar günü Kiev'e gelmelerini beklediğini söylemişti.

Ukrayna’daki güvenlik riskinden dolayı ziyaretin Zelenskiy tarafından bu şekilde duyurulmasının sıra dışı olduğu belirtiliyor.

ABD'li bakanların Zelenskiy ile hangi konuları konuştuğu henüz açıklanmadı.

Fakat Ukrayna lideri, görüşmede bir numaralı gündem maddesinin daha fazla silah talebi olacağını söylemişti.

Zelenskiy, ülkenin doğusunda ve güneyinde oluşan yeni cephe hatlarında kullanmak üzere daha ağır, daha gelişmiş ve daha modern silahlara ihtiyaç duyduklarını belirtmişti.

ÇATIŞMALAR PASKALYA’DA DA DEVAM ETTİ

Öte yandan dün hem Ukrayna'da hem Rusya'da kutlanan Paskalya Bayramı da çatışmaları durdurmadı.

Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında bulunan Ukraynalı silahlı güçler, Rus birliklerinin fabrikaya yönelik saldırılarının devam ettiğini söyledi.

Ukraynalı yetkililer, kentte hayata geçmesi planlanan insani koridorun Rus birliklerinin ateş açması nedeniyle gerçekleşmediğini belirtti.

Papa Francesco da Pazar günkü konuşmasında barış çağrısı yaptı.

Zelenskiy dün yaptığı bir konuşmada Avrupa Birliği ile ilişkilere de değindi.

AB'ye üyelik için başvuru yapan Ukrayna'nın lideri, Avusturya'nın "Ukrayna AB'ye üye olmamalı, ilişkiler başka şekillerde geliştirilmeli" açıklamasının "stratejik ve siyasi basiretsizlik" olduğunu söyledi.