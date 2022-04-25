Politika

Zelenskiy, Blinken ve Austin’le yaptığı görüşmenin içeriğini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Ukrayna'ya yapılacak yardımlar ile Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların güçlendirilmesini görüştüklerini söyledi.
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dünya Volodimir Zelenskiy Anthony Blinken Lloyd Austin Ukrayna Rusya ABD

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Blinken ve Austin'in kritik dönemde gerçekleştirdiği ziyaretin Ukrayna için değerli ve önemli olduğunu kaydetti.

Ukrayna'ya yardımları için ABD'ye teşekkür eden Zelenskiy, "Blinken ve Austin'le, Ukrayna'ya yönelik savunma yardımları, mali destekleri ve güvenlik garantilerini ve Rusya'ya karşı yaptırımların güçlendirilmesini görüştük" bilgisini verdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestoviç, Feigin Live kanalında gece yaptığı açıklamada, Blinken ve Austin’in Kiev’e geldiğini belirterek, “Bugün Amerikalılar Kiev’de. Evet, Devlet Başkanı (Zelenskiy) ile görüşüyorlar” demişti. 

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