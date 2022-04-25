Ukrayna: Mariupol'deki sivillerin tahliyesi için anlaşma sağlanamadı

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Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus tarafının Mariupol'de Azovstal Fabrikası'ndan sivillerin çıkışı için koridor açtıklarını duyurduğunu belirtti.

Rus tarafının açıklamasını inandırıcı bulmadıklarını vurgulayan Vereşçuk, "Ruslar daha önce insani koridorları birkaç kez bozmamış olsalardı buna inanabilirdik. Ben ne dediğimi biliyorum çünkü Başkan (Zelenskiy) adına bu müzakereleri bizzat ben yürütüyorum ve insani yardım koridorları organize ediyorum. İnsani yardım koridorunun her iki tarafın anlaşmasıyla açılmalıdır. Tek taraflı ilan edilen koridor, güvenliği sağlamadığı için aslında insani koridor da değil. Bu nedenle, resmi ve aleni olarak ilan ediyorum. Ne yazık ki bugün Azovstal'den insani yardım koridorları konusunda herhangi bir anlaşma sağlanmadı" ifadelerini kullandı.

Vereşçuk, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten sivillerin Azovstal'den tahliyesi için garanti istediklerini, tahliye sürecinde Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin de hazır bulunmasını rica ettiklerini kaydetti.

Mariupol şehrindeki Azovstal Metalürji Fabrikası tesislerinde Ukraynalı askerlerin yanı sıra yaklaşık 1000 sivilin bulunduğu iddia ediliyor.

RUSYA: MARIUPOL’DEKİ AZOVSTAL’DAN SİVİLLERİN ÇIKMASI İÇİN ENGEL YOK

Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol’deki Azovstal Metalürji Fabrikası’nda sivillerin çıkması için herhangi bir engel bulunmadığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, yaptığı açıklamada, Azovstal’dan sivillerin tahliyesi için daha önce açılan koridorun 21 Mart’tan bu yana açık olduğunu belirtti.

Rus ordusunun bugün yerel saat ile 14.00’ten itibaren bu bölgede tek taraflı geçici ateşkes kararı aldığına da işaret eden Mizintsev, birliklerin daha güvenli mesafeye çekildiğini ve sivillerin istediği yöne çıkması için şartların sağlandığını kaydetti.

Mizintsev, “Rusya Federasyonu, sivillerin Azovstal'dan çıkışı için herhangi bir engel bulunmadığını kamuoyuna resmen beyan eder” ifadelerini kullandı.

Sahadaki yer altı sığınaklarında Ukrayna birliklerinin elinde siviller varsa bunları bırakmaları hususunu yarım saatte bir radyo aracılığıyla duyurduklarına dikkati çeken Mizintsev, Kiev yönetimine de bu bilginin iletildiğini aktardı.