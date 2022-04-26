Politika

Kazimi, Şengal’e kaymakam atadı

Ninova Valisi Necm Cuburi’nin Şengal’e vekaleten kaymakam olarak atandığı bildirildi.
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Necm Cuburi
Necm Cuburi
kürdistan Mustafa Kazimi Necm Cuburi Şengal

ERBİL (K24)

Ninova Vali Yardımcısı Sirwan Rojbeyani, Necm Cuburi’nin Şengal’e vekaleten kaymakam olarak atandığını söyledi.

K24’e konuşan Ninova Vali Yardımcısı Sirwan Rojbeyani, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin kararıyla Ninova Valisi Necm Cuburi’nin bulunduğu göreve ek olarak Şengal’e vekaleten kaymakam olarak tayin edildiğini bildirdi.

Rojbeyani, Cuburi’nin Şengal’in yeni kaymakamı belli olana kadar kaymakamlık görevini yürüteceğini ifade etti.

Son dönemde Şengel’de PKK ile Irak ordusu arasında çatışmalar yaşanmıştı.

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