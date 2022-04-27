Politika

ABD ve Rusya arasında tutuklu takası

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, bir Rus vatandaşı ile ABD vatandaşı mahkumun değişimini gerçekleştirdiklerini bildirdi.
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dünya Rusya ABD Maria Zaharova tutuklu takası

HABER MERKEZİ

Zaharova sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uzun süren müzakere süreci sonunda, Rusya'da hüküm giyen ABD vatandaşı Trevor Reed ile 2010 yılında bir Amerikan mahkemesi tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus vatandaşı Konstantin Yaroşenko ile değişim yapıldığını ifade etti.

Rus Yaroşenko, 2010 yılında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla Liberya'da tutuklandı ve ABD'ye gönderildi.

Amerikalı Reed ise 2019’da Moskova'da polis memurlarına saldırmaktan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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