Politika

Zelenskiy’den Mariupol açıklaması: Acil müzakerelere hazırız

Ukrayna lideri Zelenskiy, Mariupol'deki sivil ve askerlerin tahliyesi için acil müzakerelere ve varılan anlaşmaların derhal uygulanmasına hazır olduklarını bildirdi.
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Zelenskiy
Zelenskiy
dünya Ukrayna Volodimir Zelenskiy Mariupol müzakere

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesini ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile düzenlediği basın toplantısında, Guterres'in barış için gerçekleştirdiği çabaları takdirle karşıladıklarını söyledi.

Guterres'in Ukrayna'nın şehirlerini gezerek "Rusya'nın işlediği savaş suçlarını" bizzat yerinde gördüğünü belirten Zelenskiy, "BM İnsan Hakları Konseyi Veri Toplama Misyonu, Rus ordusunun tüm suçlarını belgelemeye devam etmelidir. Gerçek şu ki Rus işgali Ukrayna topraklarına sivillere karşı, barışçıl şehirlere karşı, Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görmediği kadar çok suç getirdi" dedi.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mariupol'deki çatışmaların durması yönünde açıklamasına rağmen Azovstal Metalurji Fabrikasının bombardımana maruz kalmaya devam ettiğini belirterek "Ukrayna, Azovstal'den insanların tahliyesi için acil müzakerelere ve varılan anlaşmaların derhal uygulanmasına hazır. Rusya'dan da bu insanlara karşı insani bir tavır bekliyoruz. Sayın Guterres'in bu yöndeki çalışmasının verimli olmasını bekliyoruz. Her şekilde katkıda bulunmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Yüzbinlerce Ukraynalının zorla Rusya'ya götürüldüğünü bildiren Zelenskiy, "Sayın Guterres'e Ukrayna vatandaşlarının Rusya'ya götürülmesini durdurmak için çaba sarf etmesi çağrısında bulundum" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ülkesinin dünyadaki 400 milyon insana ekmek temin ettiğini (buğday ihracatı) belirterek, liman şehirlerinin Rusya'nın kontrolüne geçmesi nedeniyle ellerindeki ürünleri dünya piyasalarına çıkaramadıklarını, bunun da ileride birçok ülkede gıda krizine neden olabileceği uyarısında bulundu.

 

 

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