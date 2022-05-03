Petrol fiyatlarında son durum

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Dün 108,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,58 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 düşüşle 107,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 104,86 dolardan alıcı buldu.

Çin'de devam eden karantina süreci ve petrol ihtiyacında oluşan düşüşün petrol fiyatları üzerindeki baskısı sürüyor.

Dün bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) Enerji Bakanları Rus petrol ithalatına aşamalı ambargo ihtimalini görüştü. Almanya'nın Rus petrolüne karşı ambargo kararını desteklemeye hazır olduğunu duyurması petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor.

Avrupa Komisyonu'nun bu hafta Rus petrolünün ithalatına yönelik bir ambargo da dahil olmak üzere yeni bir AB yaptırım paketi önermesi bekleniyor.

Yatırımcılar, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün açıklayacağı ABD ham petrol arzı verilerini bekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 107,69 ile 108,15 dolar aralığı direnç, 106,98 ile 106,77 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.